Tatlıoğlu: Millet İttifakı, başarısını Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirerek taçlandıracak

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, mevcut siyasi şartların iş birlikleri gerektirdiğini ve CHP ile ittifaklarının Türkiye'nin siyasal iklimini değiştireceğini söyledi.

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında, partinin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile basın toplantısı düzenledi.

Tatlıoğlu, İzmir'deki ekonomi paydaşlarıyla bir araya geleceklerini ve halkın sorunlarını dinleyip bu sorunları Türkiye'nin siyasi gündemine aktarmaya çalışacaklarını söyledi.

İzmir ve Ege'nin artık yüksek teknolojili sanayileşme, yüksek teknolojili tarım bölgesi olmaktan uzaklaştığını ve giderek fakirleştiğini savunan Tatlıoğlu, "Türkiye'nin en önemli limanının giderek geriye düştüğünü ve İzmir Limanı başta olmak üzere liman bölgelerine yatırım yapılmadığını görüyoruz. Ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 10,5'ini veren İzmir, kamu harcamalarının yüzde 4,6'sını alıyor. Ama biz gelişmiş bölgeleri geride bırakırsak geri bölgelerimizi daha da fakirleştirmiş oluruz." dedi.

"Devletin aşılama sürecini açık ve şeffaf yürütmesini istiyoruz"

İzmir, Ege ve Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığını öne süren Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin şeffaf bilgiye ihtiyacı var. Pandemi yaşıyoruz. Mart ve Nisan 2020'de şeffaf bilgilerle başladığını düşündüğümüz sağlık politikalarının geldiği yer çok yüksek maliyetli. İki kişinin bir restoranda olmasını yasaklayan devlet adına AK Parti binlerce kişiyi doldurduğu kongreler yaptı. Özellikle oralarda pandemi yükselmekte, insanlar hastalanmakta ve ölmektedir. Türkiye'nin aşı konusunda da şeffaf bilgiye ihtiyacı var. Aşı konusunda Sağlık Bakanı, '2020 sonuna kadar 1 milyon Pfizer aşısı gelecek, 2021 yılında 25 milyon Pfizer aşısı gelecek, sözleşmelerini yaptık.' dedi. Ayrıca Sinovac aşısıyla ilgili sıkıntı olmadığını söyledi. 2021'in ilk çeyreğini bitiriyoruz. Pfizer'den telefon görüşmesi dışında bir şey yok. Devletin aşılama sürecini açık ve şeffaf yürütmesini, bilgileri kamuoyu ile paylaşmasını istiyoruz."

Siyasi gündeme ilişkin soruları yanıtladılar

İsmail Tatlıoğlu'nun konuşmasının ardından toplantıya katılanlar, gazetecilerin ülke gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin istihdam politikaları ve ittifak partileri arası uyum konularına yönelik soru üzerine İYİ Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, "Bu soruya sık sık muhatap oluyoruz. İstihdam Türkiye'nin genel sorunlarından birisi. Her yerde ciddi işsizlikle karşı karşıyayız. Merkezi yönetim iş ihtiyacını karşılamayınca yüklenmeler belediyelere oluyor. Hiçbir belediyenin işsizliği karşılayacak iş yaratma potansiyeline sahip olduğu kanaatinde değilim." dedi.

Dervişoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin performansından memnun musunuz?" sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

"Memnun değilim ama sana da deprem vursaydı, sel vursaydı, sana da göktaşı düşseydi sen de halinden çok memnun olmazdın. Bu sene İzmir'in yaşamadığı bir şey kalmadı. Her şey yerli yerinde demiyorum. Ciddi bir altyapı problemi olduğunu zaten biliyoruz, yıllardır söylüyoruz. Ama geride bıraktığımız yıl talihsiz bir yıl oldu. Ciddi bir deprem felaketi yaşadık, sel felaketi yaşadık."

Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise gelecek yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da Millet İttifakı'ndaki partiler arasında sorun olmadığını dile getirdi. CHP ve İYİ Partinin kurduğu ittifakın gayet başarılı olduğunu kaydeden Tatlıoğlu, "Millet İttifakı başarısını Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirerek taçlandıracak. Millet İttifakı olarak bugünkü sorunlara derman, yarınlara da umut olan bir Türkiye inşa etmek için uğraşıyoruz. Tabii ki İYİ Parti olarak kurumsal yapı içinde Türkiye'yi yönetme hedefi taşıyoruz. Bu bazı hususları eleştirmemizin önünde engel değil." diye konuştu.

Öte yandan Dervişoğlu, bir gazetecinin "Aytun Çıray ile parti kurultayı sonrası karşı karşıya gelme durumu yaşandığını" hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Siyasetin her alanında olur. Bu bizim kendi içimizde her şeyi konuştuğumuza delalettir. Başka partilerde küskünlüğe vesile olabilir, bizde birliğe, bütünlüğe vesile oldu. Aytun Ağabey ile olan dostluğumuza halel gelmemiştir. Dostluk baki, biz kendi aramızda çözeriz."

Aytun Çıray da Dervişoğlu ile karşı karşıya değil yan yana olduklarını ifade etti.