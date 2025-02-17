Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı
Son dakika... Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı.
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DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı. Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırmıştı
Tatvan'da oyların yüzde 48.52'sini alarak seçimi kazanan Mümin Erol, mazbatasını alıp göreve başladığı gün Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı. Bu görüntülerin ardından Erol hakkında, cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılmıştı.