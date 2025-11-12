TAV Havalimanları 10 ayda 99 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, 2025 yılının ilk 10 ayında toplam 98,96 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin açıkladığı verilere göre, yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. Bu dönemde dış hat yolcusu yüzde 5 artışla 67,15 milyon, iç hat yolcusu ise yüzde 8 artışla 31,81 milyon olarak kaydedildi.

Toplam yolcu sayısında yüzde 11 artış

Ekim ayında TAV'ın toplam yolcu sayısı yüzde 11 yükselerek 11,57 milyona ulaştı. Antalya Havalimanı, 4,98 milyon yolcuyla yüzde 9 artış kaydederken, yıl genelinde 36,3 milyon yolcuya ulaştı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda dış hat yolcusu yüzde 5, iç hat yolcusu yüzde 13 artışla toplam 10,8 milyona çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda dış hat trafiği yüzde 12, toplam yolcu sayısı ise yüzde 7 arttı. Milas-Bodrum yüzde 2, Almatı yüzde 6, Medine yüzde 7, Tunus yüzde 9, Kuzey Makedonya yüzde 7 ve Zagreb yüzde 10 oranında büyüme kaydetti.

Gürcistan'daki TAV işletmelerinde de yüzde 16 artışla 5,65 milyon yolcuya ulaşıldı. Şirket, bu artışta Türk, İsrailli ve Rus yolcuların artan seyahat talebinin etkili olduğunu belirtti.

TAV, 2025 yılında Orta Doğu trafiğinin jeopolitik gelişmelerden etkilendiğini, buna karşın iç hat trafiğinin bilet tavan fiyatlarındaki artıştan olumlu yönde etkilendiğini açıkladı.