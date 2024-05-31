TAV, Kazakistan'da yeni dış hatlar terminali inşa etti

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı Havalimanı'nın ülkenin en büyük havalimanı olduğuna işaret ederek, "Her yıl ülkemizin 'güney başkenti' sayılan Almatı'yı ziyaret eden turist sayısı artıyor. 2023'te şehre 2 milyondan fazla turist geldi. 2 yıl önce terminalin inşası için temel atma törenine bizzat katılmıştım ve yarın Almatı Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminali, ilk yolcularını ağırlamaya başlayacak." dedi. Tokayev, terminali uluslararası standartlara uygun inşa eden TAV Havalimanlarına şükranlarını iletti.

"Terminal, 10 büyüklüğündeki depreme dayanıklı inşa edildi"

TAV Kazakistan Genel Müdürü ve Uluslararası Almatı Havalimanı Başkanı Alp Er Tunga Ersoy da Tokayev'e, toplam 53 bin 500 metrekare alana sahip terminalin yıllık yolcu kapasitesinin 14 milyon olduğunu aktardı. Ersoy, inşaat sırasında Almatı'nın deprem bölgesinde bulunmasının dikkate alındığını ve terminalin 10 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olduğunu kaydetti.

Yeni terminalin Orta Asya'da 'Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda Mükemmellik (EDGE)' programı kapsamında sertifika alan ilk yolcu terminali olacağını ifade eden Ersoy, terminalin son teknoloji ekipmanla donatıldığını ve engelli yolcuların da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.