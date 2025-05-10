Tavuk döner ayranı 1 lira yaptı, dükkanın önünü mahşer yerine döndü

Düzce’de yeni faaliyete geçen bir tavuk dönerci açılışa özel kampanya yaptı.

Döner ve ayranı 1 liradan satan büfenin önü manşer yerine döndü.

Tavuk dönerin fiyatını duyan vatandaşlar restoran önünde izdihama neden oldu.

İşletme sahibi açılışa özel kampayaya ilişkin "İnşallah ilerleyen zamanlarda yine yapacağız. Vatandaşlardan talep geldi biz de yaptık" dedi.

Yoğun kalabalık nedeniyle döner yetiştirmekte zorlandıklarını söyleyen işletmeci, "Aslında daha tedarikli başladık. Öncesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama yine yetişmedi" ifadelerini kullandı..

Döner ayran almayı başarabilen vatandaşlar ise "Ucuzdu aldık. Alması biraz zor oluyor ama başardık. 1 TL çok ucuzdu" dediler.

Bazı vatandaşlar ise poşetleri doldurarak mekândan ayrıldı.