Tavyan ve Türkiye yeni ticari işbirliklerine hazırlanıyor

300 binden fazla fabrika ve şirketle sanayi başkenti ve Tayvan'ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) endüstrisinin merkezi olan Yeni Taipei Şehri Belediyesi, çeşitli sektörlerden seçtiği 20 şirketten oluşan Taipei ticaret heyeti ile Türkiye'ye geldi. Heyet, iki bölge arasında çeşitli sınır ötesi işbirlikleri ve tedarik zinciri alışverişlerini teşvik etmek için Türkiye’de görüşmelerde bulundu.

Tayvan-Türkiye 2023 ticaret hacmi: 1,8 milyar dolar

​​​​​​​Chi-Yang Huang, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Tayvan'ın bir ticaret ülkesi olduğunu ayrıca güçlü bir sanayinin ve üretim kapasitesinin bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin Tayvan için hayati önem taşıyan ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Huang, "İki ülke arasındaki ikili ticaret, 2023 yılında 1,8 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

Huang, Türkiye'nin Tayvan'ın takım tezgahları ihracatı için ilk 3 hedef ülke arasında yer aldığına işaret ederek, "Türkiye ve Tayvan sırasıyla dünyanın ilk 18 ve 21 ekonomisi arasında yer almaktadır ve her ikisi de makine, BİT, akıllı şehir, elektrikli araçlar, dronlar ve e-spor sektörlerinde birbirlerini oldukça tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, işbirliği için hala pek çok alan bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

İki ülke için kazan-kazan fırsatları

Huang, geçen yıllarda akıllı şehir, insansız hava araçları, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, akıllı makineler, takım tezgahları ve gıda işleme makineleri konularında ikili sanayi işbirliği toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, İstanbul Tayvan Ticaret Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen 2023 Tayvan Teknoloji Günü gibi bir dizi önemli ticari tanıtım faaliyetini desteklediklerini dile getirdi. Her iki tarafın da birbirini büyük bir dostlukla desteklediğine dikkati çeken Huang, "Bu nedenle, bu iyi organize edilmiş etkinlikte her iki tarafın da iş alanında kazan-kazan fırsatları yaratabileceğini görmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Türkiye ticaret açısından stratejik bir merkez

New Taipei City Belediye Başkan Yardımcısı Chu Tih-Ju da Türkiye'nin sadece Avrupa'nın 6'ncı en büyük ekonomisi olmadığını, aynı zamanda AB ülkeleriyle uzun süredir yakın bağlara sahip köklü bir endüstriye sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin Yeni Taipei Şehri işletmeleri için Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına genişlemek için stratejik bir merkez olabileceğini vurguladı.

Tih-Ju, Türkiye'nin ekonomik ve endüstriyel kalkınmayı ve altyapıyı teşvik etmek için çalışmalara devam ettiğini altını çizerek, şunları aktardı: "Son yıllarda Türkiye, Akıllı Şehirler Ulusal Politikası ve Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı aktif olarak tanıtarak dijital dönüşümü ve yenilenebilir enerji gelişimini teşvik etmektedir. Bu ziyaret, yerel firmalarla bağlantı kurarak uluslararası ticareti ve somut işbirliklerini teşvik etmeyi, ikili işbirliği köprüleri oluşturmayı ve Yeni Taipei'yi Türkiye için güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır."