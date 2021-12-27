TBB: Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasının ardından “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır.” demişti.

Türkiye Barolar Birliği de (TBB) yazılı açıklama yaparak, Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından ülkenin dört bir yanından sahipsiz, küpeli, aşılı ve kayıtlı köpeklerin toplatıldığı, pek çoğunun öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği haberlerinin geldiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil doğadır ve doğa da insanlar tarafından uzun zamandır işgal altındadır. Yakılan ormanlara yapılan oteller, işletmeler ve gittikçe büyüyen kentleşme ile tüm hayvanların yaşam alanları daraltılmakta ve hatta yok edilmektedir. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşam alanları olduğu söylenen barınaklar ise birkaç istisna dışında hayvanların çok kötü koşullarda ölüme terk edildikleri tecrit alanları haline gelmiştir. Senelerdir önüne geçilmeyen popülasyon artışı ve eş zamanlı kısırlaştırma seferberliği, yasaklanmayan hayvan satışı ile üretim çiftlikleri; yaşanan tüm hayvan trajedilerinin en büyük nedenleridir.

Hayvanların yaşam alanlarından kopartılmaları ve olumsuz koşullarını hepimizin bildiği barınaklarda ölüme terk edilmeleri vicdana sığmadığı gibi kanuna da aykırıdır. Zira 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanmalı, müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanlar kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmalıdır. Kanunen bu yükümlülükleri yerine getirmeyen belediyelere herhangi bir yaptırım uygulanmadığı da bilinmektedir. Üzerinde hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık bir şekilde, hayvanların yaşam alanlarının barınaklar olmadığı bizzat kanun gereğidir.

Bundan uzun süre evvel 1910 yılında yaşanan Hayırsızada vahşeti halen vicdanlarımızda bir yara iken aynı vahşetin bu ülkede bir kez daha yaşanmaması için tüm kanuni yolları işleteceğimizi, Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sebebi ile hem bir çocuğun ağır yaralanmasına sebebiyet verenler, hem de bu ülkedeki tüm hayvanların toplu katliama açık hedef haline getirilerek yasaya aykırı şekilde işlem yapanlar hakkında yasal sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygı ile bildiririz.”