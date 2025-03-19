İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 kişi hakkında "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" gibi iddialarla gözaltı kararı verirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve çok sayıda isim sabah saatlerinde şafak operasyonu ile gözaltına alınırken, Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) de açıklama geldi.

TBB'den olağanüstü toplantı kararı

TBB, son gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. TBB'den yapılan açıklamada, "Yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz" denildi.

'Kısıtlamalar kaygıları artırıyor'

TBB'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Olayların yaşanma şekli, Başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine kısıtlama getirilmesi, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konması, gözaltına alınanlar için avukatla görüşme yasağı uygulanması hukuka aykırılık kaygılarını artırmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir. Son süreçte yaşananlar da ilk andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye Barolar Birliği tarafından gerek yaşanan son süreçleri gerekse İstanbul Barosu başkan ve yönetimi hakkında yürüyen davayı değerlendirmek üzere 20 Mart 2025 Perşembe günü (yarın) İstanbul’da Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz."