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TBB’nin yeni başkanı Zeydan Karalar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı’na 1. Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirildi.

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İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Karalar, 1. başkanvekili olarak TBB’ye başkanlık edecek, Ankara Valiliği’nin de yeniden seçime gidilmesi için bir karar vermesi ve takvim oluşturması bekleniyor.

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