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TBF'den zehirlenme açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen karşılaşmaların programının daha sonra açıklanacağı belirtilirken, "Federasyon olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.