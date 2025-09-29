TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor

28. Dönem 4. Yasama Yılı, 1 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabıyla başlayacak.

Meclis açılışı öncesinde genel kurul salonu, komisyon odaları, kulisler ve hizmet binalarında kapsamlı temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Boya ve yenileme çalışmalarının yanı sıra TBMM içi yollar elden geçirilirken, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, şeref holü ve camlar detaylı olarak temizlendi.

Açılış günü kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Meclis’teki Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Kurtulmuş’un çelenk bırakmasının ardından saat 15.00’te Genel Kurul toplanacak. Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabıyla devam edecek.

Birleşimin kapanmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde resepsiyon gerçekleştirilecek.