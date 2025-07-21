TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi: Gözler Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Meclis tatile girerken, gündemde "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde kurulacak yeni komisyon yer alıyor.
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştıran TBMM, çalışmalarına 1 Ekim’e kadar ara verdi. Meclis tatildeyken, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında oluşturulacak komisyon çalışmalarını sürdürecek.
Normal şartlarda 1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM, 27 Haziran’da Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda çalışma süresini uzatmıştı. Genel Kurul, gece yarısına kadar süren oturumda sağlık alanına yönelik düzenlemeleri içeren yasa teklifini görüşüp kabul ettikten sonra çalışmalarına ara verdi.
Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Kurul’un 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere kapatıldığını duyurdu.
Komisyon Meclis tatilinde de çalışacak
Meclis tatile girerken gözler, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulması planlanan komisyona çevrildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni haftada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek süreç hakkında kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
35 ila 45 milletvekilinden oluşması planlanan komisyon, Meclis’in tatilde olduğu dönemde de çalışmalarını sürdürecek.