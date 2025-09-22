TBMM açılış tarihi: Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişi kendilerini ilgilendiren kanun teklifleri için bekleyiş içerisinde... Yeni yasama yılı ile birlikte 11. Yargı Paketi görüşülmeye başlanacak. En önemli konulardan biri de bu olacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak?

21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihine mesaiye başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de bütçe maratonu ekim ayıyla birlikte başlayacak ve Meclis çalışmalarının en yoğun gündem maddelerinden biri olacak.