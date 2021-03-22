TBMM bahçesine yıldırım düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çankaya Kapı ve Ana Bina arasında sık geçişin olduğu yolda, eski Tabur Binasına yakın olan kapalı otopark girişine yakın alanda bulunan çınar ağacına yıldırım düştü. Yıldırım, bakıma alınan tarihi çınarın ana dallarından birisinin kırılmasına yol açtı. Yüksek ses TBMM'de ve çevre mahallelerde kısa süreli panik yaşattı. Meclis'te elektrik de kısa süreli kesildi. Yıkılan ağacın çevresinde güvenlik görevlileri tarafından önlem alınırken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ağaçtan kopan dal parçası, kapalı garaja girmeye çalışan bir aracın ön kısmına düştüğü için hafif hasara yol açarken, olay nedeniyle kimse yaralanmadı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “22.03.2021 Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." bilgisi verildi.