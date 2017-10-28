TBMM Başkanı Kahraman'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2017

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yayımladığı mesajla Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümünü kutladı.

Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgal edip milleti esaret altına almak isteyen Batılı emperyalist devletlerin planlarının, İstiklal mücadelesiyle bozulduğunu belirten Kahraman, 9 bin 157 şehit verilen Sakarya'da, Gediz'de, Dumlupınar'da kazanılan zaferlerle düşmanın, bin yıllık planlarının gerçekleştirilmesine geçit verilmediğini hatırlattı.

Kahraman, emperyalist istila ile tarihin nesnesi haline getirilmek istenen Türk milletinin, maneviyatından ve asli köklerinden aldığı inanç ve güçle küllerinden yeniden doğduğunu, 94 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti ile tarih sahnesindeki yerini yeniden aldığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Kahraman, "Büyük devletlerin sıkıntıları ve problemleri de bir o kadar büyüktür ancak hiçbir zorluk aşılmaz değildir. Tarihin seyri içinde zaman zaman buhranlı dönemler geçirse de gelişerek güçlenmesini devam ettiren devletimiz, bugün yine dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmeyi başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin, cumhurun yani halkın yönetime hakim olması anlamına geldiğine dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:

"Çoğulcu demokratik yapısı ile dünyada örnek bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, bütün vatandaşlarını barış içinde bir arada yaşatma ideali ile tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet hedefiyle istikbale emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Millet-devlet bütünlüğü ile mutlu ve müreffeh, manevi ve milli değerlerine bağlı ve saygılı insanların hep birlikte barış içinde yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nde her zorluğun üstesinden geleceğimizin inancı içindeyiz. Ruh kökümüze bağlı kalarak manevi ve milli kimliğimizi muhafaza ederek, gelişme yolunda yürüyeceğiz, istikrarımızı koruyacağız ve muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçeceğiz.

Bu vesile ile Cumhuriyetin ilan edilişinin 94'üncü yılını tekrar kutluyorum. TBMM'nin ilk Başkanı Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunda büyük fedakarlıklar gösteren, hayırlı katkılar sunan devlet ve siyaset adamlarını minnetle anıyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şühedaya rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler temenni ediyor, Cumhuriyetimizin ebed-müddet olmasını niyaz ediyorum."