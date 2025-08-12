TBMM Başkanı Kurtulmuş: AK Parti, CHP ve DEM Parti’den birer yeni üye bekliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üçüncüsü düzenlenen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nın açılış konuşmasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti, CHP ve DEM Parti’den yeni üye talebi

Kurtulmuş, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla en geniş temsil oranının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda AK Parti, CHP ve DEM Parti’den birer üye ismi daha bildirmelerini istedi.

Komisyon 51 üyeden oluşacak

Kurtulmuş, 25 Temmuz 2025’te 6 siyasi parti grubuna ve grubu bulunmayan 6 siyasi partiye üye davet yazısı gönderildiğini hatırlattı.

Bu süreçte İYİ Parti’nin komisyona üye vermeyeceğini bildirdiğini belirten Kurtulmuş, “İYİ Parti ile yapılan görüşmede, üye vermeyecekleri kesin şekilde anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gündem: Üyelerin önerileri

Toplantının ana gündeminin üyelerin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini dinlemek olduğunu aktaran Kurtulmuş, tüm partilerin ortak bir zeminde hareket etmesinin komisyonun başarısı için kritik olduğunu ifade etti.