TBMM Başkanı Kurtulmuş anlattı: Süreçte son çok yakın! 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda neler konuşuluyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündemin en öne çıkan başlığı ise “Terörsüz Türkiye Süreci Komisyonu” oldu.

Komisyon yıl sonunda tamamlanacak

Kurtulmuş, “Komisyonda katılımcı bir yol izledik, temsil gücü çok yüksek. Yıl sonuna kadar çalışmalar sonlanacak. Komisyonun kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025’te çalışmaların bitirilmesidir. Gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir” dedi.

Kurtulmuş, komisyonun TBMM Genel Kurulu’nun iradesiyle şekilleneceğini belirterek, “Herkes görüşünü söylüyor. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu’dur” diye konuştu.

“Özerklik talebi olmadı”

Sürecin provokasyona açık olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Hiçbir şekilde özerklik, Kürtçenin resmi dil olması gibi talepler olmadı. Süreçte provokasyona izin vermeyeceğiz. Komisyonun çalışmalarının provoke edilmesine izin vermeyeceğiz. Komisyonda Anayasayı tartışmaya açmıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde herkes hassas olmalı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Toros yorumu

TBMM Başkanı, Meclis önünde yakılan beyaz Toros’a da değindi. Kurtulmuş, “Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da, komisyonun toplanacağı ve ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclis’in önünde bir beyaz Toros’un yakılması herhalde tesadüf değildir” şeklinde konuştu.