TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya yeni bir güç dengesi dönemine giriyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tören salonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte büyükelçilerle düzenlenen kahvaltıda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin son 50 yılda 40 bine yakın insanını terörle mücadelede kaybettiğini belirterek, "Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör meselesi yalnızca ülke sınırları içinde sıfırlanmakla kalmamalı, aynı zamanda çevre coğrafyamız, özellikle Suriye terörden arındırılmalıdır" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin dış politikasının savunma ve güvenlikle iç içe geçtiğini belirterek, "Dünya sisteminin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, jeopolitik konumu ve güçlü demokrasisiyle belirleyici bir aktör olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Dünya sisteminde yeni dönem"

TBMM Başkanı, dünya düzeninin Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu yapısının sona erdiğini ve çok kutuplu bir düzene doğru gidildiğini vurguladı. "Berlin Duvarı’nın yıkılması nasıl bir dönüm noktasıysa, 2022'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi de dünya sistemindeki güç kaymalarının sembolik bir göstergesidir" diyen Kurtulmuş, yeni dönemin Türkiye için fırsatlar sunduğunu kaydetti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü hayati önem taşıyor"

Kurtulmuş, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye olarak Suriye’nin geleceğinde hiçbir etnik veya dini grubun dışlanmadığı, demokratik bir yapının oluşmasını destekliyoruz" dedi.

Gazze ve İsrail eleştirisi

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği operasyonları "soykırım" olarak nitelendiren Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu konuda sessiz kaldığını belirtti. "Dünyanın birçok başkentinde güçlü lobilere sahip olan İsrail’in artık dokunulmaz olmadığını gördük" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı vizyonu" kapsamında Türkiye'nin diplomatik hamlelerini artıracağını vurguladı. Filistin meselesine özel önem verdiklerini belirten Fidan, "Gazze'deki trajediyi durdurmak için iki devletli çözümü destekliyoruz" dedi.

Katılımcılar ve gündem

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve milletvekillerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye’nin dış politika hedefleri ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.