TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyaya örnek olabilecek bir model ortaya koyabiliriz
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 10. toplantısında akademisyen ve uzmanları dinledi.
Nagihan KALSIN
Toplantıda, terörün uluslararası boyutu, vatandaşlık temelinde hakların tanımlanması, sürecin nihai hedefinin doğru belirlenmesi ve güven inşası gibi başlıklar öne çıktı. Toplantı sonrasında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun süreçte “üçüncü göz” işlevi gördüğünü söyledi. Kurtulmuş, “Artık ‘eğer başarılı olursa’ sözünü gündemden kaldırmalıyız.
Bu çalışmalar başarılı olmak zorundadır ve emin adımlarla ilerlemektedir. Nihai hedefimiz bu ülkede kalıcı kardeşliği, milli dayanışmayı ve pozitif barışı tesis etmektir” dedi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle sürecin bir devlet politikası olarak yürütüldüğünü belirterek, “En büyük gücümüz milletimizin desteğidir. Türkiye, kendi tecrübesiyle dünyaya örnek olabilecek bir barış modelini ortaya koyma imkânına sahiptir” diye konuştu.
“Haklar vatandaşlık temelinde verilmeli”
Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ise terörün yalnızca yerel bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Mesele, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili bir meseledir. Haklar etnik ya da mezhepsel kimlik üzerinden değil, vatandaşlık temelinde verilmelidir” dedi.
Kaynak, barış ortamının psikolojik baskılardan uzak, kapsayıcı bir demokratikleşme anlayışıyla inşa edilebileceğini vurguladı. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun da çözüm sürecinde geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, “Sürecin nihai hedefi doğru belirlenmeli, kamu düzeninden asla taviz verilmemeli ve dilin kullanımına azami dikkat gösterilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.
Negatif barıştan pozitif barışa
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Orta Doğu’daki jeopolitik dönüşümlerin Türkiye için yeni riskler doğurduğuna dikkat çekti. Silah bırakmanın “negatif barış” anlamına geldiğini belirten Köse, “Asıl hedef pozitif barıştır. Bu da güven inşasına yönelik adımlarla kalıcı hale getirilmelidir. Meclis bu noktada kritik bir rol üstlenmektedir” şeklinde konuştu.