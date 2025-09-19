TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyaya örnek olabilecek bir model ortaya koyabiliriz

Nagihan KALSIN

Toplantıda, terörün uluslararası boyutu, vatandaşlık temelinde hak­ların tanımlanması, sürecin nihai hedefinin doğru belir­lenmesi ve güven inşası gibi başlıklar öne çıktı. Toplantı sonrasında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun süreçte “üçün­cü göz” işlevi gördüğünü söy­ledi. Kurtulmuş, “Artık ‘eğer başarılı olursa’ sözünü gün­demden kaldırmalıyız.

Bu çalışmalar başarılı olmak zo­rundadır ve emin adımlarla ilerlemektedir. Nihai hede­fimiz bu ülkede kalıcı kar­deşliği, milli dayanışmayı ve pozitif barışı tesis etmektir” dedi Kurtulmuş, Cumhur­başkanı Erdoğan’ın deste­ğiyle sürecin bir devlet poli­tikası olarak yürütüldüğünü belirterek, “En büyük gücü­müz milletimizin desteğidir. Türkiye, kendi tecrübesiyle dünyaya örnek olabilecek bir barış modelini ortaya koyma imkânına sahiptir” diye ko­nuştu.

“Haklar vatandaşlık temelinde verilmeli”

Üsküdar Üniversitesi’n­den Prof. Dr. Deniz Ülke Kay­nak ise terörün yalnızca ye­rel bir sorun olarak görülme­mesi gerektiğini belirterek, “Mesele, Türkiye Cumhuri­yeti vatandaşlığı ile ilgili bir meseledir. Haklar etnik ya da mezhepsel kimlik üzerinden değil, vatandaşlık temelinde verilmelidir” dedi.

Kaynak, barış ortamının psikolojik baskılardan uzak, kapsayı­cı bir demokratikleşme an­layışıyla inşa edilebileceği­ni vurguladı. Dicle Üniversi­tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun da çözüm sü­recinde geçmişte yapılan ha­taların tekrarlanmaması ge­rektiğini belirterek, “Sürecin nihai hedefi doğru belirlen­meli, kamu düzeninden as­la taviz verilmemeli ve dilin kullanımına azami dikkat gösterilmelidir” değerlen­dirmesinde bulundu.

Negatif barıştan pozitif barışa

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Orta Doğu’daki jeopolitik dönüşümlerin Türkiye için yeni riskler doğurduğuna dikkat çekti. Silah bırakmanın “negatif barış” anlamına geldiğini belirten Köse, “Asıl hedef pozitif barıştır. Bu da güven inşasına yönelik adımlarla kalıcı hale getirilmelidir. Meclis bu noktada kritik bir rol üstlenmektedir” şeklinde konuştu.