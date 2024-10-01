TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'nci dönem 3'ncü yasama yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan ile Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtulmuş, anıta çelenk bıraktı.

Yeni yasama yılı nedeniyle Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu’nda toplandı. Sunuş konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, İsrail’in hedefindeki ülkelerden birisinin de Türkiye olduğuna dikkat çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Özellikle Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedeflerinden biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin İsrail'in bu saldırgan tavırları önleyecek programları ortaya koyması şarttır.

* İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye’dir.

*Burada ağustos ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladık, tarihe geçen konuşmasına şahitlik ettik ve Filistin davasına sahip çıktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Filistin davası, vicdan sahibi bütün insanlığın ortak noktası haline gelmiştir. TBMM olarak bu saldırgan İsrail'e karşı her alanda mücadele edeceğiz.

*Türkiye, bu yeni dünyanın yeni şartları çerçevesinde gücü artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır.

Meclis geçtiğimiz yıl 512 bin saat çalıştı

*Geçtiğimiz yıl içerisinde TBMM, geleni itibariyle büyük bir sorumlulukla nezaket içerisinde fikri tartışmaların yeri olmuştur. Geçtiğimiz yıl içinde TBMM, genel kurul ve komisyon çalışmalarında 512 bin saat çalışmış, 73 kanun kabul edilmiş, 54 TBMM kararı kabul edilmiştir.

*Bu kadar yoğun çalışmaya rağmen maalesef bir kaç oturumda ortaya çıkan kaba sözler, kavgalar TBMM'ye yakışmamış, bu kadar çalışmaya gölge düşürmüştür. Ayrıca önümüzdeki dönemde Meclisimize büyük sorumluluklar düşüyor.

“Siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz”

*Meclisimizin üstüne düşen önemli ödevlerden birisi de etkin ve kaliteli yasama sürecinin ortaya çıkması, çağdaş bir içtüzüğün yapılabilmesi içinde siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz.

*Günümüzün dış politikasında, özellikle çok taraflı, etkin anlayışımız içerisinde parlamenter demokrasimizin önemi giderek artmaktadır.

*Önümüzdeki bu çalışma döneminde demokratik standartları yüksek, istişareye açık bir şekilde çalışmaları sürdüreceğiz, yeni anayasa ve iç tüzük gibi tarihi görevleri yerine getirmek için çalışacağız.