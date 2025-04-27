TBMM Başkanı Kurtulmuş resmi ziyaret için Kırgızistan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e geldi.

Kurtulmuş’u Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Jogorku Keneş (Meclis) Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve diğer yetkililer karşıladı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da eşlik ediyor.

İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Kurtulmuş, Bişkek temasları kapsamında, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacak.

Ayrıca Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adilbek Kasımaliev ile görüşecek olan Kurtulmuş'un, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Programı kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi ve Maarif Okulu'nu da ziyaret edecek olan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenecek "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansında bir konuşma yapacak. Kurtulmuş, temasları çerçevesinde ayrıca Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.