TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye’ye özgü bir barış modeli geliştiriyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 10. toplantısında konuştu.

Kurtulmuş, komisyonun yüksek siyasal temsil gücüyle oluşturulduğunu vurgulayarak, “TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin hemen tamamı, oy oranları itibarıyla vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 95’ine yakınını temsil eden bir komisyon kuruldu. Şimdiye kadar alınan tüm kararların ittifakla gerçekleşmesi de bu güçlü temsiliyetin göstergesidir” dedi.

Toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini dikkate almanın önemine işaret eden Kurtulmuş, “Şehit aileleri ve gazilerle başladığımız toplantılardan bu yana çok sayıda sivil toplum kuruluşunu ve farklı siyasal karakterlere sahip grupları dinledik. Böylece toplumsal mutabakat zeminini genişletmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Dünya literatürüne armağan edeceğimiz bir Türkiye örneği”

Barış müzakereleri ve çatışma çözüm süreçlerini detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Gerçekleştirmeye çalıştığımız şey Türkiye’ye özgü bir modelin ortaya konulmasıdır. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dünya literatürüne ve demokrasi tarihine armağan edeceğimiz başarılı bir Türkiye örneği ortaya çıkacaktır. Hiçbir örnek birbirinin aynısı değildir, ancak farklı ülkelerdeki deneyimlerden ders alarak bize ait bir modeli oluşturacak siyasal güce, toplumsal mutabakata ve demokratik tecrübeye sahibiz.”