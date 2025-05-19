TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve çok sayıda milletvekilinin katılımı ile Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programa katıldı.

19 Mayıs'ın, önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile birlikte Türkiye'nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığını, ilk adımın da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla atıldığını anlattı.

"Bu dağlarda terör kol geziyordu"

Kurtulmuş, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nun sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesi olduğunu belirtti. Bu simgelerin Türkiye'nin yollarını daha fazla açtığına, daha güçlü hale getirdiğine işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu dağlarda korku, ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek, bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, canı pahasına bu mücadelede destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle, şükranla yad ediyoruz."

"Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz"

Kurtulmuş, keşif kuyusuna adı verilen Esma Çevik'in yola döşenen bir el yapımı bombayı patlatırken şehit olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Eğer güvenlik güçlerimizin cansiparane çalışmaları olmasaydı bugün buralarda ne 680 kilometre yol yapmak mümkün olur ne de bu kuyuları açmak mümkün olurdu. Bütün bu terörle mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır.

Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz. Zenginliği, refahı paylaşacağız ve Türkiye'nin en uzak noktalarından birisi olan Gabar'da olduğu gibi birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan insanlarımız payına düşeni alacak. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Birliğimizi daim eylesin. Terörsüz Türkiye hedefimize en kısa zamanda herhangi bir provokasyona, herhangi bir zehirlenmeye fırsat vermeden ulaşmak nasip olsun."