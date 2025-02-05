TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis’te düzenlenen Ankara Diplomat Akademi Kampı Açılış Dersi'nde konuştu. Buradaki konuşmasında Trump'ın Gazze planına tepki gösteren Kurtulmuş, "Asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş açıklamasında "Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok. Uluslararası hukuk karşısında sanık durumundaki sözde Başbakan'ın, ABD Başkanı tarafından kral edasıyla karşılanması insanlık vicdanını yaraladı" dedi.