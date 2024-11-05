TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş P20 Zirvesi'ne katılıyor

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş, 6-8 Kasım'da 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen' temasıyla gerçekleştirilecek ve Brezilya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğini yaptığı P20 Zirvesi'ne katılacak.

Ulusal Kongre Sarayı'nda düzenlenecek zirvede, 'Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı', 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev' ve '21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev' başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Söz konusu oturumlarda konuşması beklenen TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.