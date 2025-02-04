TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye, yeni Suriye’nin inşası için gayret göstermeye devam edecek

Nagihan KALSIN – ANKARA

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Suriye’nin yeniden inşa sürecine uluslararası desteğin önemine vurgu yaptı. Kurtulmuş , Türkiye’nin Suriye konusundaki üç temel yaklaşımının da değinerek ““Yeni Suriye’nin gelişmesini ve istikrarlı bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Suriye’nin yeniden inşası için destek şart”

Kurtulmuş, Suriye’de yalnızca yeni bir yönetim kurulmasının yeterli olmadığını belirterek, “Bu yönetimin kapsayıcı olması da bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmez. Artık Suriye’nin altyapısının yeniden imarı ve ekonomik istikrarının sağlanması aşamasına geçilmiştir. Uluslararası toplumun, Suriye’nin geleceğini gözeterek destek vermesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye de değinen Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ahmed Şara’ya demokratik ve kalkınmış bir Suriye’nin inşası için önemli tavsiyeleri olacaktır. Türkiye olarak, elindeki bütün imkanlarla yeni Suriye’nin ortaya çıkması için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için dünya seferber olmalı”

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için bütün dünyanın seferber olması lazım. Özellikle İsrail’e destek veren ülkelerin, barışın sürdürülebilir olması için garanti vermeleri gerekiyor” dedi.

Ateşkesin devam etmesinin uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “İsrail’in ateşkesi ihlal etmemesi ve esir takasları tamamlandıktan sonra kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplumun adım atması gerekmektedir. AGİT PA’nın da Filistin halkının haklarını koruma konusunda önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Filistin devleti için teklif sunacağız”

AGİT ve Türkiye ilişkilerinin parlamenter diplomasi açısından önemine dikkat çeken Kurtulmuş, “Türkiye olarak, Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek AGİT PA sonbahar toplantısına ev sahipliği yapacağız. Bu toplantıya Akdeniz ülkeleri de davet edilecek. Ayrıca Filistin Devleti’nin de toplantıda yer alması için teklifimizi sunacağız” dedi.

“Rusya-Ukrayna Savaşı küresel bir tehdit”

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna krizinin yalnızca iki ülke arasında bir çatışma olmaktan çıkıp dünya barışını tehdit eden küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek, “Bu savaşın bir an önce sona ermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İki devletli çözümden başka yol yok”

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin mümkün olup olmadığına dair bir soru üzerine Kurtulmuş, “Ateşkese kolay gelinmedi, çok ağır bedeller ödendi. Son 15 ayda en az 50 bin Filistinli hunharca öldürüldü. İsrail askeri operasyonlarından beklediğini elde edemediği için ateşkese razı olmak zorunda kaldı” dedi.

Bundan sonra İsrail’in saldırıları sürdürebileceği yönündeki açıklamaların bile barış sürecine zarar vereceğini belirten Kurtulmuş, “Filistin toprakları, Filistinlilere aittir. İki devletli çözüm dışında başka bir yol yoktur. Dünya halkları ve hükümetleri, Gazze’deki barışı desteklemekte ve ateşkesin sürdürülmesini savunmaktadır. Ümit ederim ki bu ateşkes kalıcı olur ve Gazze halkı bu büyük acılardan sonra rahat bir nefes alır” dedi.

“Türkiye, Suriye’nin geleceği için destek vermeye devam edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ziyaretine de değinen Kurtulmuş, “Bu ziyaret, ikili ilişkilere büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye olarak, Suriye’de yeni yönetimin başarılı olması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Suriye konusundaki üç temel yaklaşımını aktaran Kurtulmuş, bunları şu şekilde sıraladı:

1.Kapsayıcı Bir Yönetim: Suriye’deki tüm etnik, dini ve mezhebi grupların temsil edildiği, demokratik bir yönetimin inşa edilmesi.

2.Suriye’nin Toprak Bütünlüğü: Ülkenin sınırlarının korunması ve bölünme tehditlerinin ortadan kaldırılması.

3.Silahlı Grupların Silahsızlandırılması: Tüm silahlı unsurların Suriye Milli Ordusu’na entegre edilerek, ülkede tek ve meşru bir silahlı gücün olması.

Bu üç temel perspektif doğrultusunda, Türkiye’nin Suriye’nin geleceğinin inşası için destek vermeye devam edeceğini belirten Kurtulmuş, “Yeni Suriye’nin gelişmesini ve istikrarlı bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz” dedi.