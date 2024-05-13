TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP'ye 'yeni anayasa' ziyareti
Türkiye'nin gündemini son haftalarda meşgul eden yeni anayasa konusunda kritik bir gelişme yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.
AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında bugüne kadar CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi'yle görüştü.
Kurtulmuş, yarın Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.