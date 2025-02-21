TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan TÜSİAD açıklaması: 'Siyaset yapmak isteyen siyaset alanına gelsin'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukshiro Nukaga’nın davetlisi olarak Japonya'ya gitti. Kurtulmuş, Japonya'dan dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, TÜSİAD tartışmalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

"Kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin"

Numan Kurtulmuş'a TÜSİAD’ın yargı süreçlerine yönelik eleştirilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sert yanıt verdiği hatırlatıldı. Kurtulmuş, kim olursa olsun kuruluşlardan güçlerini siyasetin üstünde bir vesayet aracı olarak kullanmamalarını beklediklerini ifade etti:

"Ne yazık ki çok büyük badirelerden geçtik, çok büyük bedeller ödedik. Sadece askeri vesayet değil; Türkiye, uzun yıllar sivil görünümlü vesayet odaklarıyla da mücadele etmek durumunda kaldı. Herkes fikrini söyleyebilir, bu başka bir şey… Ama ister iş insanları örgütleri olsun ister işçi örgütleri olsun ister başka sivil örgütler olsun, bunlar zaten adı üstünde sivil toplum kuruluşlarıdır, kendi meslek gruplarının çıkarlarını en iyi şekilde temsil etmek, bu grupların beklentilerini karşılamak için kurulmuşlardır. Bütün bu kuruluşlardan beklediğimiz şey, kendilerinde var olduğunu hissettikleri ya da var olduğunu vehmettikleri gücü, siyasetin üstünde bir vesayet aracı olarak kullanmamalarıdır.

Dolayısıyla eğer siyasete bir şekilde etkide ve katkıda bulunmak istiyorlarsa, geçmişte biz bunu vesayetçi odak için de söylemiştik; Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin."

"Herkes kendi işini yapsın"

Türkiye'nin siyaset alanının herkese açık olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, ancak kimsenin elindeki imkanı kullanarak siyaset üstünde vesayet anlamına gelecek sözler sarf etmemeleri gerektiğini kaydetti:

TBMM’de şu anda 6 siyasi parti grubu var. 14 siyasi parti TBMM’de temsil ediliyor. Türkiye'nin siyaset alanı herkese açıktır. Ama hiç kimsenin, elindeki bir imkanı kullanarak siyasetin üstünde vesayet manasına gelecek, bunu çağrıştıracak, bu anlamda siyasete, yargıya ve diğer devlet kurumlarına yön vermeye kalkacak sözleri sarf etmemesi gerekir.

Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi sorumluluklarının farkında olsun. Eğer hepimizin vazifesi Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, kalkınmasını sağlamaksa, demokratik standartlarımızın yükselmesi için mücadele etmekse bunun yolu yöntemi Türkiye demokrasisinin standartlarının nasıl yükseleceğine dair görüşleri ortaya koyabilmektir.

Türkçede güzel bir laf var, “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer’ diye. Bu tür vesayet çağrıştıran çıkışlar her seferinde halkımıza geçmişte yaşanan o tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu tür yollara tevessül etmemesi lazım."

"Muhalefet erken seçim isteyebilir"

Muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin soruya da Kurtulmuş şu şekilde yanıt verdi:

"Muhalefet, dünyanın bütün demokrasilerinde her zaman erken seçim isteyebilir. Bu, saygıyla karşılanır. Ama erken seçimin olabilmesi için önce siyasal şartlarının gerçekleşmesi lazım. Bu da yetmez, bunun sayısal şartlarının da oluşması lazım. Şu an itibarıyla bu şartların oluşmadığını görüyoruz.

İşte görüyorsunuz, uluslararası ilişkiler ve daha birçok konuyla ilgili konuşuyoruz. Çok daha sıcak meseleler önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir. Bütün bunları konuşurken seçmen kitlesinin objektif şartları oluşmamış bir erken seçim tartışmasıyla meşgul edilmesinin açıkçası çok da yerinde olmadığını düşünüyorum."

Öcalan'ın mesajı

Numan Kurtulmuş'a DEM Parti'nin İmralı ziyareti de hatırlatıldı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne zaman olacağı sorusuna da Kurtulmuş şöyle yanıt verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle sürecin başladığını ve çok şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmek isterim. DEM Parti’nin Meclisteki partileri, görüşmelerle ilgili bilgilendirmesi önemlidir. Kaldı ki ilgili devlet kurumları, sürecin en ince detayına kadar takibini yapmaktır.

Ümit ediyorum, İmralı’dan en kısa süre içerisinde terörün bitirildiği ve artık bir terörsüz Türkiye döneminin başladığını ilan edecek açıklama gelir.

Ben tarihler üzerinde durmaktan ziyade bu işin sağlam bir şekilde ama çok da vakit kaybetmeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölgemiz çok hassas bir dönemden geçiyor. Bölgemizdeki esas mesele, özellikle Amerika’nın Irak’ı işgaliyle birlikte hızlanan bölünme ve parçalanma meselesidir. Özellikle etnik, mezhebi ve dini farklılıklar biraz da neo-emperyal projenin bir parçası olarak, sürekli kaşınarak ayrılıklar körükleniyor.

Türkiye olarak bizim bu bölgedeki milli menfaatimiz sadece Türkiye’nin içerisinde terörün bitirilmesi değil bu bölgenin tamamında istikrarın ve sükunetin sağlanmasıdır. Daha fazla dağılmanın değil, daha fazla bütünleşmenin temin edilmesidir. Dolayısıyla biz kendi bölgemizde işbirliğine dayalı bütünleşme ve ortaklaşmayı artırmak durumundayız. Bunu yaparken de kendimizi bütün tehlikelerden korumak için iç cephemizin kuvvetlendirilmesi gibi hayati bir hususu esas alıyoruz. 40 yılı aşkın bir süredir, 40 bin insanımızın hayattan koparılmasına neden olan, en az 2 trilyon dolar seviyesinde maddi kayba neden olan bir terör belasından bahsediyoruz.

Bu terör örgütünün de uzun yıllar, yabancı devletler ve istihbarat örgütleri tarafından desteklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunu bir an evvel bitirmek, Türkiye’nin en önemli önceliklerinden birisi olmak zorundadır. Siyasi kanaatlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, herkesin terörün bitirilmesiyle ilgili bu sürece destek olması gerektiği kanaatindeyim."