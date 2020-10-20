ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • TBMM Başkanı Şentop: AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşti

TBMM Başkanı Şentop: AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşti

TBMM Başkanı Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop: AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşmada, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap