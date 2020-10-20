TBMM Başkanı Şentop: AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşti
TBMM Başkanı Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşmada, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." ifadesini kullandı.
Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.
Kaynak: AA