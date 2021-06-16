TBMM Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün öğle saatlerinde TBMM'ye geldi. Doğrudan TBMM Bakanı Mustafa Şentop'un makamına geçen Soylu, yarım saat süren görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden Meclis'ten ayrıldı.

"Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" tartışması

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında, “Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var.” açıklamasında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'Acaba o da mı alıyor' diye sorulur." demişti.

TBMM Başkanı Şentop da "Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu. Bunu açıklayacak kişi ben değilim muhatabıdır." yanıtı vermişti. Şentop, ayrıca Bakan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi"yi açıklaması için mektup yazmıştı.

Mektupta, “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” istenmişti.

Görüşmede Soylu'nun Şentop'un mektubuna yanıtı 'elden' verip vermediği, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Şentop ile paylaşıp paylaşmadığı konusunda açıklama yapılmadı.