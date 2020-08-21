TBMM Başkanı Şentop: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

21 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdiğini açıkladığı toplantıya katılan Şentop, çıkışta gazetecilere konuştu.

Şentop, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir taraftan güncel olarak baktığımızda Türkiye'nin en büyük ithalatı enerji alanında, yıllık olarak muazzam paralar vermek zorundayız. Türkiye'de yıllardır, bizim çocukluğumuzdan beri düşündüğümüz şey şuydu: Türkiye'nin etrafında her yerde petrol var, burada yok. 'Özellikle mi böyle bir şey yer altında kaybedilmiş, yok edilmiş' diye düşünürdük hep. Aranırdı bulunamazdı. Şimdi elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığıyla, enerji bakanlarımız büyük gayret sarf ettiler, bütün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarımız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından mühendislerimiz hepsi büyük gayretler nihayetinde önemli bir sonuca ulaşıldı. Bu anlaşılan bir başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye açısından, bütçemizin çok önemli bir kısmı için gider olan bir konuda Türkiye kendi kendine yetecek hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Bunun arkasında yatan şey bu irade ve kararlılıktır. Millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle çalıştığınız zaman, gayret gösterdiğiniz zaman Cenab-ı Hak size ummadığınız yerlerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat elhamdülillah millet olarak hepimizin sevineceği bir olay."

Hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyonun, buna sevineceğini dile getiren Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii akademide eski tabirle müsteşrik, Batılı tabirle oryantalist denilen Batılı akademisyenler doğu, özellikle Osmanlı coğrafyası ve Türkiye üzerine çalıştığı zaman onlara oryantalist, müsteşrik denilirdi. Bu, farklı bir bakış açısı. Kendi çıkarlarına göre Türkiye'yi ve doğuyu değerlendiren bir bakış açısı. İşte bu oryantalist bakış açısıyla hala Türkiye'yi anlamaya çalışanlar, milletimizin heyecanına, sevincine ortak olmadan bu meseleleri ele alanlar var. Zaman zaman bazı küçümseyen veya bu yapılan işin ve neticenin ehemmiyetini küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil. Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Elhamdülillah diyoruz, milletimize şükranlarımızı, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettik

Kaynak: AA