TBMM Başkanı Şentop'tan '10 bin dolar' açıklaması

ANKARA (DÜNYA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan 10 bin dolar maaş aldığı iddia edilen siyasetçinin mevcut milletvekilleri arasında bulunmadığını açıkladı. Şentop, bilgi ve belgelerin Cumhuriyet Savcılığı’na iletildiğini artık yargıdaki soruşturmanın bekleneceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu ile dün makamında yaptığı 1,5 saatlik görüşmeyle ilgili olarak bir açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Sayın Bakan beni ziyaret etti, yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu’nun kastettiği isim TBMM’de milletvekili olan bir kişi değil. ‘Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur’ diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır.” dedi.

Şentop, “Malum ben Meclis Başkanıyım ve TBMM’nin kurum olarak ve burada görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızın hukukunu korumayı bir vazife addediyorum. Ama Türkiye’de siyaset yapan herkesle ilgili olarak bir şey yapabilmem mümkün değil. Konu artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemler neyse onları hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Sayın Bakan ‘İkinci TV programında bunun bir milletvekili olmadığını, bir siyasi kişi olduğunu ifade ettim’ dedi. Ama mektupta bunu çok daha net olarak ifade etmiş oldu.” diye konuştu.