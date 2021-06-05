TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar maaş alan siyasetçi' sorusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi" iddiası gündemdeki yerini korurken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından konuyla ilgili resmi bir adım atıldı.

Şentop, iddianın sahibi Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek açıklama yapmasını istedi.

NTV'de yer alan habere göre Şentop, İçişleri Bakanlığı'na 27 Mayıs'ta gönderdiği resmi yazıda, "Gazi Meclis bu tür iddialarla anılmamalı." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini belirten Şentop, hukuki sürecin başlatılması için tüm bilgi ve belgelerin adli merciler ve Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.

"Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?" tartışması gündemdeki yerini koruyor.

Bakan Soylu ne demişti?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına TRT Haber'de yanıt veren Bakan Soylu, "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş." ifadelerini kullanmıştı.