TBMM Başkanı Şentop'tan Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız." açıklaması yaptı.

Şentop, "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var." dedi.

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