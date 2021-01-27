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TBMM Başkanı Şentop'tan COVID-19 aşısı iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır." ifadesine yer veren Şentop, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokolün bulunmadığını ve aşı yapılması konusunda milletvekilleri için planlamanın olmadığını belirtti.