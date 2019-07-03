TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması

03 Temmuz 2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz." dedi.

Moskova’daki Türk gazetecilerle bir araya gelen Şentop, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan S-400’ün satın alındığına dair açıklamasını hatırlatarak, “S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz.” diye konuştu.

Türkiye’ye S-400 hususunda başta ABD olmak üzere NATO üzerinden uluslararası baskı oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Şentop, “Bunu haklı ve samimi bulmuyoruz çünkü S-300 sahibi NATO üyesi ülkeler var. Bu ülkelere itiraz yapılmıyor.” ifadesini kullandı.

Şentop, Rusya’dan S-400 satın alma meselesinin gizli saklı değil dünyanın gözü önünde devam eden bir olay olduğuna dikkati çekti.

Hiç kimsenin, Türkiye’ye "Savunma sistemi alma." deme hakkı bulunmadığını vurgulayan Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’ye kalkıp da kimse ‘Senin savunmaya ihtiyacın yok.’ diyemez. ‘Biz bunları sana vermiyoruz, başka yerden de alma, ne yaparsan yap.’ diyemez. Türkiye, diğer devletler gibi kendini savunabilecek, bütün savunma sistemleri ile ilgili istediğini alabilme imkanına sahiptir."

Şentop, Rusya’dan alınan S-400’ün ABD’den alınacak F-35 savaş uçağı alımı ile ilişkilendirilmesinin ise ABD’li bazı siyasetçilerin düşüncesi olduğunu belirtti.

F-35 projesinin Türkiye’nin anlaşmasını yaptığı, parasını verdiği ve katkı sunduğu bir proje olduğunu anımsatan Şentop, projeden Türkiye’nin çıkarılma noktasına gelineceğini düşünmediğini, aksi halde uluslararası anlaşmaların hiçbir hükmünün kalmayacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi.

Şentop'un vatandaşlarla sohbetinde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dışişleri Komisyonu Üyesi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da hazır bulundu.

Kaynak: AA