TBMM Başkanlığı'ndan siyasi partilere Can Atalay çağrısı
TBMM Başkanlığı, siyasi partileri cuma günü saat 15.00'te TİP Milletvekili Can Atalay için toplantıya çağırdı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Ağustos gece ayrısı Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etmişti.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına karar vermişti.
Muhalefet partilerinden başvuru
AYM'nin Can Atalay'ın vekilliğini düşürülmesine ilişkin 'yok hükmünde' tespine ilişkin kararının ardından, muhalefet partileri verdikleri ortak dilekçe ile TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) davetiyle CHP, DEM Parti, Saadet-Gelecek Partisi ile Meclis'te grubu bulunmayan DEVA Partisi, Emek ve Demokrat Parti'si dilekçeye imza atmıştı.