TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulu’nda 28. Yasama yılı 2. Dönemi Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri şu isimlerden oluştu: "CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan."
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri şöyle:
"CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan."
Katip Üyelikler: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Yeni Yol İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar.
İdare Amirlikleri: MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu.
Komisyon üyeliklerine de şu isimler seçildi:
Adalet Komisyonu
AK Parti: Ömer Özmen, Emine Yavuz Gözgeç, Oğuzhan Kaya, Nurettin Alan, Şengül Karslı, Cüneyt Yüksel, Selman Oğuzhan Eser, Halil Uluay, Bülent Tüfenkci, Orhan Kırcalı, Mustafa Arslan, Fahrettin Tuğrul, Saffet Bozkurt
CHP: Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Atakan Ünver, İnan Akgün Alp, Gizem Özcan, Cumhur Uzun
DEM Parti: Onur Düşünmez, Dilan Kunt Ayan, Zülküf Uçar
MHP: Halil Öztürk, Yücel Bulut
İYİ Parti: Hakan Şeref Olgun
Yeni Yol Partisi: İdris Şahin
Anayasa Komisyonu
AK Parti: Haluk İpek, Murat Alparslan, Mustafa Köse, Serap Yazıcı Özbudun, Osman Mesten, Cahit Özkan, Abdurrahim Fırat, Celalettin Köse, Adem Yeşildal, Rabia İlhan, Cem Şahin, Mustafa Hamarat, Yusuf Beyazıt
CHP: Umut Akdoğan, Bülent Tezcan, Servet Mullaoğlu, Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş
DEM Parti: Mehmet Rüştü Tiryaki, Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar
MHP: Feti Yıldız, Muhammed Levent Bülbül
İYİ Parti: Uğur Poyraz
Yeni Yol Partisi: Sadullah Ergin
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
AK Parti: Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Cantürk Alagöz, Müşerref Pervit Tuba Durgut, İsmail Emrah Karayel, Murat Cahid Cıngı Meryem Göka, Abdurrahman Babacan, Ahmet Mücahit Arınç, Emre Çalışkan, Çiğdem Karaaslan, Abdulkadir Emin Önen, Burhan Kayatürk
CHP: Özgür Erdem İncesu, Aysu Bankoğlu, Jale Nur Süllü, Servet Mullaoğlu, Yüksel Taşkın, Fahri Özkan
DEM Parti: Ceylan Akça Cupolo, Osman Cengiz Çandar, Ayşegül Doğan
MHP: Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak
İYİ Parti: Lütfü Türkkan
Yeni Yol Partisi: Mustafa Kaya
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
AK Parti: Kaan Koç, Seda Sarıbaş, Ferhat Nasıroğlu, Halil Eldemir, Mustafa Oğuz, Ayhan Gider, Şamil Ayrım. Hulusi Şentürk, Ali İnci, Mer Gül, Cevahir Asuman Yazmacı, Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç
CHP: Adnan Beker, Sururi Çorabatır, Aykut Kaya, Hüseyin Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış, Ulaş Karasu
DEM Parti: Zeynep Oduncu Kutevi, George Aslan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş
MHP: Semih Işıkver, Ertuğrul Gazi Konal
İYİ Parti: Yavuz Aydın
Yeni Yol Partisi: Mehmet Atmaca
Çevre Komisyonu
AK Parti: Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Mehmet Galip Ensarioğlu, Abdulkadir Özel, Nilhan Ayan, Ömer Oruç Bilal Debgici, Sami Çakır, Tahir Akyürek, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kadem Mete, Mehmet Emin Şimşek, Yusuf Ziya Yılmaz, Gökhan Diktaş
CHP: Deniz Demir, Semra Dinçer, Gürsel Erol, Cemal Enginyurt, Nimet Özdemir, Vecdi Gündoğdu
DEM Parti: İbrahim Akın, Perihan Koca Doğan, Ayten Kordu
MHP: Sadir Durmaz, Ekrem Gökay Yüksel
İYİ Parti: Hasan Toktaş
Yeni Yol Partisi: Doğan Demir
Dijital Mecralar Komisyonu
AK Parti: Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Nazım Elmas, Seyithan İzsiz, Büşra Paker, Şebnem Bursalı, Ayşe Böhürler, Muammer Avcı
CHP: Okan Konuralp, Hasan Öztürk, Yüksel Mansur Kılınç, Ahmet Tuncay Özkan
DEM Parti: Sevilay Çelenk Özen, Burcugül Çubuk
MHP: Levent Uysal
İYİ Parti: Mehmet Mustafa Gürban
Yeni Yol Partisi: Elif Esen
Dilekçe Komisyonu
AK Parti: Sunay Karamık, Behiye Eker, Mehmet Selim Ensarioğlu, Yıldız Konal Süslü, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Salih Dal, Abdürrahim Dusak
CHP: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ahmet Baran Yazgan, İbrahim Arslan
DEM Parti: Ali Bozan
MHP: Mehmet Taytak
İYİ Parti: Turan Yaldır
Yeni Yol Partisi: Ertuğrul Kaya
Dışişleri Komisyonu
AK Parti: Ahmet Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, Fuat Oktay, Mustafa Canbey, Mahmut Rıd Nazırlı, Derya Bakbak, Derya Ayaydın, Seda Gören Bölük, Sena Nur Çelik Kanat, Zafer Sırakaya, Oğuz Üçüncü, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ziya Altunyaldız
CHP: Bilal Bilici, Talih Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Güzelmansur, Yunus Emre, Oğuz Kaan Salıcı, Namık Tan
DEM Parti: Ceylan Akça Cupolo, Serhan Eren, Berdan Öztürk
MHP: Kamil Aydın, İsmail Özdemir
İYİ Parti: Metin Ergun
Yeni Yol Partisi: Hasan Karal
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu
AK Parti: Serkan Bayram, Yahya Çelik, Osman Sağlam Karaman, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Hasan Ekici, Tamer Akkal, Murat Kaya
CHP: Hasan Öztürkmen, Yüksel Mansur Kılınç, İsmail Atakan Ünver, Süreyya Öneş Derici
DEM Parti: Hüseyin Olan, Sümeyye Boz Çakı
MHP: Tamer Osmanağaoğlu
İYİ Parti: Hüsmen Kırkpınar
Yeni Yol Partisi: Cem Avşar
İçişleri Komisyonu
AK Parti: Osman Gökçek, Kemal Çelik, Turan Bedirhanoğlu, Yusuf Ahlatcı, Azmi Ekinci, İsmail Erdem, Süleyman Soylu, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Şaban Çopuroğlu, İhsan Koca, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Arslan Tatar
CHP: Evrim Karakoz, Yaşar Tüzün, Melih Meriç, Erdoğan Toprak, Mehmet Salih Uzun, Ali Öztunç, Murat Çan
DEM Parti: Ömer Faruk Hülakü, Çiçek Otlu, Kamuran Tanhan
MHP: Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu
İYİ Parti: Ömer Karakaş
Yeni Yol Partisi: Birol Aydın.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
AK Parti: Mustafa Alkayış, Atay Uslu, Mustafa Yavuz, Mehmet Sait Yaz, Suat Pamukçu, Adem Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derya Yanık, Harun Mertoğlu, Meliha Akyol
CHP: Gülizar Biçer Karaca, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kadri Enis Berberoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Mahmut Tanal, Sibel Suiçmez
DEM Parti: Beritan Güneş Altın, Kamuran Tanhan, Nevroz Uysal Aslan
MHP: Musa Küçük, Naci Şanlıtürk
İYİ Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu
Yeni Yol Partisi: İrfan Karatutlu.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
AK Parti: Ruken Kilerci, Tuba Vural Çokal, Ayhan Salman, Yusuf Ahlatcı, Suna Kepolu Ataman, Fatma Öncü, Nurettin Alan, Seda Gören Bölük, Şebnem Bursalı, Fatma Serap Ekmekci, Ayşe Böhürler, Çiğdem Erdoğan, Çiğdem Koncagül
CHP: Reşat Karagöz, Aliye Timisi Ersever, Gamze Taşcıer, Aliye Coşar, Türkan Elçi, Ayça Taşkent
DEM Parti: Adalet Kaya, Özgül Saki, Sümeyye Boz Çakı
MHP: Ayşe Sibel Ersoy, Pelin Yılık
İYİ Parti: Selcan Taşcı
Yeni Yol Partisi: Elif Esen
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
AK Parti: Hüseyin Özhan, Mustafa Savaş, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, Yüksel Coşkunyürek, Fatma Aksal, Süleyman Karaman, Bünyamin Bozgeyik, Ali Temür, Osman Zabun, Durmuş Ali Keskinkılıç, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy Mehmet Demir, Ali Kıratlı, Kayhan Türkmenoğlu
CHP: Orhan Sümer, İzzet Akbulut Burdur, Mehmet Tahtasız, Mustafa Sarıgül, Ali Gökçek, Özgür Karabat, Mahir Polat, Deniz Yavuzyılmaz
DEM Parti: Mehmet Zeki İrmez, Mahmut Dindar, Gülderen Varli
MHP: Mevlüt Karakaya, Lütfi Kaşıkçı, İbrahim Ethem Sedef
İYİ Parti: Mehmet Akalın, Lütfullah Kayalar
Yeni Yol Partisi: Necmettin Çalışkan
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
AK Parti: Zehranur Aydemir, Ercan Öztürk, Mehmet Emin Öz, Ayşen Gürcan, Kemal Karahan, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Yücel Arzen Hacıoğulları, Mehmet Akif Yılmaz, Latif Selvi, İbrahim Ufuk Kaynak, Nazım Maviş, Rukiye Toy, Yılmaz Büyükaydın
CHP: İsmet Güneşhan, Elvan Işık Gezmiş, Hikmet Yalım Halıcı, Fethi Açıkel, Suat Özçağdaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel
DEM Parti: Yılmaz Hun Iğdır, Kezban Konukçu, Perihan Koca
MHP: Saffet Sancaklı, İlyas Topsakal
İYİ Parti: Şenol Sunat
Yeni Yol Partisi: Mehmet Karaman.
Milli Savunma Komisyonu
AK Parti: Mustafa Nedim Yamalı, İbrahim Ethem Taş, Feyzi Berdibek, Refik Özen, Ayhan Salman, Mehmet Uğur Gökgöz, Mehmet Ali Çelebi, Hulusi Akar, Mustafa Kaplan, Abdullah Ağralı, Ünal Karaman, Muhammed Avcı, Mehmet Ali Cevheri
CHP: Uğur Bayraktutan, Özgür Ceylan, Aşkın Genç, Metin İlhan, Seyit Torun, Tahsin Becan, Eylem Ertuğ Ertuğrul
DEM Parti: Mehmet Kamaç, Onur Düşünmez, Vezir Çoşkun Parlak
MHP: Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak
İYİ Parti: Adnan Şefik Çirkin
Yeni Yol Partisi: Medeni Yılmaz.
Plan ve Bütçe Komisyonu
AK Parti: Resul Kurt, Hüseyin Altınsoy, Orhan Yeğin, Ahmet Kılıç, Nilgün Ök, Ejder Açıkkapı, Yaşar Kırkpınar, Necmettin Erkan, Orhan Erde, Seydi Gülsoy, Ertuğrul Kocacık, Ersan Aksu, Mehmet Muş, İsmail Güneş, Süleyman Şahan
CHP: Cavit Arı, Mustafa Erdem, Rahmi Aşkın Türeli, Cevdet Akay, Veli Ağbaba, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tahsin Ocaklı
DEM Parti: Heval Bozdağ, Hakkı Saruhan Oluç, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
MHP: İsmail Faruk Aksu, Mustafa Baki Ersoy, Mustafa Kalaycı
İYİ Parti: Ayyüce Türkeş Taş, Erhan Usta
Yeni Yol Partisi: Sadullah Kısacık.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
AK Parti: Hasan Arslan, Vedat Bilgin, Tuba Vural Çokal, Orhan Ateş, Zeki Korkutata, Erol Keleş, Ümmügülşen Öztürk, Sevan Sıvacıoğlu, Tuba Köksal, Sadettin Hülagü, İsmail Çağlar Bayırcı, Hakan Aksu, Cüneyt Aldemir
CHP: Aylin Yaman, Serkan Sarı, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Mühip Kanko, Selma Aliye Kavaf, Ali Karaoba,
DEM Parti: Hüseyin Olan, Sevilay Çelenk Özen, Ömer Faruk Gergerlioğlu
MHP: Fevzi Zırhlıoğlu, Pelin Yılık
İYİ Parti: Ahmet Eşref Fakıbaba
Yeni Yol Partisi: Sema Silkin Ün.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
AK Parti: Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mustafa Varank, Şahin Tin, İdris Nebi Hatipoğlu, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Adem Çalkın, Mustafa Hakan Özer, Cevahir Uzkurt, Abdulkadir Akgül, Ahmet Çolakoğlu
CHP: Türker Ateş, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, Seda Kâya Ösen, Ümit Özlale, Nail Çiler, Talat Dinçer
DEM Parti: Öznur Bartin, Celal Fırat, Ömer Öcalan
MHP: Abdurrahman Başkan, İzzet Ulvi Yönter
İYİ Parti:Rıdvan Uz
Yeni Yol Partisi: Mesut Doğan
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
AK Parti: Abdullah Doğru, Ruken Kilerci, Hasan Çilez, Adem Korkmaz, Vahit Kirişçi, Mehmet Baykan, Muhammed Adak, Faruk Kılıç, Yakup Otgöz, Süleyman Özgün, Lütfi Bayraktar, Hikmet Başak, Mestan Özcan
CHP: Ayhan Barut, Orhan Sarıbal, Bekir Başevirgen, Hasan Ufuk Çakır, Ömer Fethi Gürer, Barış Karadeniz, İlhami Özcan Aygun
DEM Parti: Nejla Demir, Ferit Şenyaşar, Sinan Çiftyürek
MHP: Muharrem Varlı, Hilmi Durgun
İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz
Yeni Yol Partisi: Şerafettin Kılıç