TBMM Başkanvekili Celal Adan: 'Kan ve kin devri kapanmıştır'
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve örgütü feshetmeye ilişkin görüşmelerin gerçekleştiği kongrenin yapıldığını duyurmasının ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan bir açıklama yaptı. Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan bir açıklama geldi.
Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.
PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 12. kongresinde örgütün silah bırakma ve örgütü feshetmeye ilişkin görüşmeler yapılmıştı.
"Türk milleti kazanmıştır"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Celal Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."
Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.— Celal ADAN (@celal_adan) May 9, 2025