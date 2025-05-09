TBMM Başkanvekili Celal Adan: 'Kan ve kin devri kapanmıştır'

Terör örgütü PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan bir açıklama geldi.

Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 12. kongresinde örgütün silah bırakma ve örgütü feshetmeye ilişkin görüşmeler yapılmıştı.

"Türk milleti kazanmıştır"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Celal Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."