TBMM Dilekçe Komisyonu'na yok artık dedirten talepler yağdı!

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na son iki yılda 16 binden fazla başvuru yapıldığı açıklandı.

Dilekçeler arasında birbirinden ilginç talepler yer aldı.

Kimisi evlenmek için Komisyona başvururken; kimisi Adalet Bakalığı'nın kapatılmasını istedi. Bir vatandaş komisyondan İyi Vatandaş Yasası" çıkarılmasını isterken; bir başkası da sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi için başvurdu.

İyi Vatandaş Yasası, kedi ve köpekler şehri...

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs 2023-14 Mart 2025 arasında 16 bin 539 başvuru yapıldı. Dilekçelerin 4'te 1'i kadınlar tarafından gönderildi.

Komisyona dilekçe gönderen bir kişi, zor durumda olan başka bir kişiye yardım etmemenin suç sayılması amacını içeren "İyi Vatandaş Yasası" çıkarılmasını talep etti. Bir başka kişi ise gassal olmak istediği için başvurdu.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş ise "Kediler Şehri" ve "Köpekler Şehri" kurulmasını talep etti.

Adalet Bakanlığı'nın kapatılması için dilekçe

Komisyon'a gönderilen dilekçeler arasında devlet memuru kadınlara erken emeklilik imkanı tanınması, cuma gününün hafta sonuna dahil edilmesi, balkonlarda sigara içilmesinin ve alkollü içkilerin yasaklanması, gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanla girilmesinin önlenmesi, imam nikahlı eşlerin de mirastan yararlandırılması talepleri de yer aldı.

Ayrıca, genel ve yerel seçimlerin okulların tatil olduğu dönemde yapılması, Adalet Bakanlığının kapatılması, 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesi de talep edildi.

"Sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi"

Komisyona iletilen diğer birbirinden ilginç talepler ise şöyle:

* Hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması,

* kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesi,

* itfaiye teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlanması,

* şehir içi azami hız sınırının 30 km/saat olarak değiştirilmesi,

* alışveriş merkezlerinin kapanış saatlerinin geriye çekilmesi,

* Uzay Üniversitesi kurulması,

* köy muhtarlarına plaka sorgulama sisteminde yetki verilmesi,

* Osmanlı hanedanı mensuplarını koruma kanunu çıkarılması,

* pandemi sonrası bozulan insani ilişkilerin düzeltilmesi için çalışanlara psikolojik destek verilmesi,

* teknik direktör olma şartlarının düzenlenmesi,

* araç plakalarının beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile üretilmesi, elektrik hizmetinin ücretsiz olması,

* sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi,

* kişi başına düşen milli gelirin her vatandaşa eşit şekilde dağıtılması yönünde yasal düzenleme yapılması,

* kamu kurumlarında eşlerin aynı birimde çalışmasının yasaklanması,

* hayvansever derneklerinin kapatılarak yerlerine insansever dernekleri açılması,

* fal, tarot, kurşun dökme, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, enerji frekans çalışmaları, astroloji temelli kişisel gelişim, regresyon terapisi, kuantum şifa, holistik şifa, NLP, hipnoterapi, frekans terapileri gibi bilimsel dayanağı olmayan ve insan sağlığına zarar veren uygulamaların ve eğitimlerin yasaklanması,

* bu tür faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlara yönelik yasal denetim ve cezai yaptırımların artırılması.