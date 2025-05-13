TBMM Genel Kurulunda 4 partinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "yargısal süreçlerde yaşanan anayasal, yasal ve yapısal sorunlar", İYİ Partinin "terörle mücadelede yapılan çalışmalar", DEM Parti'nin "dünya barış deneyimleri" ve CHP'nin "Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, yargıda köklü reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Hakim ve Savcılar Kurulunun 'Hakimler Kurulu' ve 'Savcılar Kurulu' olarak ikiye ayrılmasını isteyen Kaya, Adalet Bakanı ve Bakan yardımcılarının bu kurullarda yer almaması gerektiğini savundu.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Türkiye'nin uzun süredir PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, "Terör örgütleriyle mücadele, çok yönlü, sürekli ve doğru stratejilerle yürütülmelidir." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, devletlerin silahlı örgütlerle mücadele ederken güvenlikçi politikaların yanında farklı enstrümanlarla da bu silahlı örgütleri ortadan kaldırıcı bir kısım tedbirler alabileceğini belirterek, "Hepimizin üzerine düşen bir vazife var; bu meseleyi sağlıklı bir şekilde konuşabilmeyi başarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Ortak anlayış çerçevesinde burada meseleyi etraflıca konuşabilmenin yollarının aranması gerektiğini söyleyen Kaya, parlamentoda bu konuyu enine boyuna konuşup milletin çıkarlarını hayata geçireceklerine olan inancını dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kamuoyunda yaşanan Lozan Antlaşması'na yönelik tartışmalara değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodlarıyla, Lozan ile o dev vesikayla uğraşmaya çalışmak bu önümüzdeki süreçte bizi hiçbir yere götürmez. Bizim, Türkiye'nin geleceğine daha iyi bakan bir perspektife ihtiyacımız var." diye konuştu.

"'Terörsüz Türkiye' modelinin küresel ölçekte örnek alınacağına inanıyorum"

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 50 yıla dayanan bir çatışmalı sürecin sona erdiğini belirterek, "Bugün sunduğumuz araştırma önergesinin amacı dünyadaki çözüm ve barış deneyimlerini incelemek, öğrenmek ve bu topraklara yepyeni bir başlangıç yapmak ve umudu büyütmek içindir." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, barışın yolunun Meclis'ten geçtiğini dile getirerek, "Meclis'in barışla ilgili yapacağı çalışmalar kutsaldır. Bütün gruplar, bütün taraflar barış sürecinde mutlaka yer almalıdır." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye" hedefine engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde dün kritik bir eşiğin daha aşıldığını belirten Yüksel, "Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapılarının ardına kadar açılacağını ifade eden Yüksel, "Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kandan, silahtan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki benzer örneklere bakıldığında terör örgütlerinin silahsızlanma süreçlerinin, güçlü bir irade ve toplumsal destekle mümkün olduğunu söyleyen Yüksel, "Bu bağlamda 'Terörsüz Türkiye' modelinin küresel ölçekte örnek alınacağına inanıyorum. Geldiğimiz noktada 'Terörsüz Türkiye' için şu tespitleri yapmak artık mümkündür; Terörsüz Türkiye, bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi artık başlamaktadır. Yeni dönem, Türkiye'yi her bakımdan güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

"Gerçekler açık, belgeler ortada"

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Bugün Ekrem İmamoğlu'nun hesabı kapatıldıysa bilin ki artık hepimizin hesabı Ekrem İmamoğlu'nun hesabıdır." dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Grup önerisinin "bir hukuk tanımazlık gibi göründüğünü" belirterek, "Gerçekler açık, belgeler ortada." diye konuştu.

X platformunun işleyişi gereği sadece tek bir içeriğin engellenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Sağlam, bu teknik zorunluluk nedeniyle hesabın tamamına erişim engeli kararı verildiğini söyledi. Sağlam, "Hukuka uygun, teknik olarak zorunlu, yargı denetimine tabi ve geçici olan bir kararı nasıl olur da 'siyasi sansür' diye Meclis'e taşırsınız?" sorusunu yöneltti.

Genel Kurulda görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın, Samsun iline İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin kanun teklifinin doğrudan Genel Kurulun gündeme alınması önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi

Genel Kurulda, AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriyle Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Kanun teklifi, bugün ve yarın görüşülecek, görüşmelerin tamamlanamaması halinde perşembe günü de Genel Kurulun gündeminde yer alacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den "Terörsüz Türkiye" ile ilgili değerlendirmelere yanıt

Görüşmelerin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, muhalefet milletvekillerinin "Terörsüz Türkiye" ile ilgili hükümete yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden dizayn etmek isteyenlere karşı, Türkiye'nin kendi egemenlik hakkıyla yapmış olduğu bir "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu söyleyen Gül, "Bir kardeşlik çalışmasıdır. Asla 'al-ver süreci', 'pazarlık süreci' ifadelerini kabul etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda geleceğimiz daha aydınlıktır. Türkiye'de kardeşliği güçlendirecek bu gelişmeden ancak 85 milyon memnun olur." ifadesini kullandı.

Gül, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir pazarlık içine girmiştir." iddialarını kabul etmediklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. Milletimizi terör belasından kurtarma adına çok önemli bir gelişme olmuştur. Terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahları gömmesi ancak ülkemiz adına sevinilmesi gereken bir süreçtir. Nerede, ne zaman olursa olsun ülkemizi tehdit eden herhangi bir unsur, hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti her zaman mücadelesini verecek güçtedir. Zaten 23 yıldır Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde terörle etkin, kararlı bir mücadele olduğu için bugün bu netice olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda daha sonra Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.