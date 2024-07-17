TBMM komisyonunda sokak hayvanları gerginliği
Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında çıkan tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi.
Sokak hayvanlarıyla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görülüşüyor.
Muhalefetin tam kadro komisyon salonuna geldiği ifade edilirken sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasından dolayı tartışma çıktı.
Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.
Tartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.