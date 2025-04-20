TBMM kürsüsünde çekiçle telefon kırmıştı: Eski milletvekiline tazminat cezası!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, 2022 yılında TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde cep telefonu kıran eski CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın, kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Cep telefonunu çekiçle kırmıştı

Erbay, 12 Ekim 2022 tarihinde Genel Kurul’daki konuşması sırasında, kürsüye yerleştirdiği cep telefonunu çekiçle kırarak dikkat çekmişti. Bu eylem sonrası TBMM Başkanlığı, kürsüde oluşan tahribat ve kamu zararını gerekçe göstererek Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi tazminat davası açtı.

Tazminat talebinin reddi istendi

Erbay'ın avukatı savunmasında, müvekkilinin kürsüye zarar gelmemesi için telefonun altına sünger koyduğunu ve gerekli tedbirleri aldığını belirterek tazminat talebinin reddini istedi. Mahkeme ise davayı reddederek, Erbay’ın sorumluluğunun bulunmadığına hükmetti.

TBMM Başkanlığı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu ve Erbay’ın 10 bin 800 lira tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, kararında Erbay’ın kürsüye şiddet uyguladığına dair kamera kayıtları ve o gün tutulan resmi tutanakların bulunduğunu belirtti. Ayrıca, eski milletvekilinin eylemi ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı olduğuna dikkat çekilerek tazminat kararının yerinde olduğu vurgulandı.