TBMM önünde 'beyaz Toros' yangını: 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde M.E.F. isimli şahıs, kendisine ait 33 FC 312 plakalı beyaz torosu ateşe verdi.

Şahsın Mersin'den geldiğini öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı.

M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracı yakan M.E.F. isimli şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı: İndirim çıkmadığı gerekçesiyle aracını yaktı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede M.E.F.'nin Mersin'de ikamet ettiği ve hurdacılık yaptığını, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın bulunduğunu, 'Hurda Araç Teşviki' kapsamında ÖTV indirimi beklediğini; indirim çıkmadığı gerekçesiyle aracını yaktığının belirlendiğini aktardı. Paylaşımda şüphelinin 'hırsızlık', 'motorlu taşıt hırsızlığı', 'resmî belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” dâhil 16 farklı suçtan kaydının bulunduğu, psikiyatri tedavisi gördüğünün tespit edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca 11 Mayıs 2018'de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığının da belirlendiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."