TBMM personeli kadın eşi tarafından katledildi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan Saliha A., iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik Caddesi’ndeki evlerinde çıkan tartışmada Salih A., eşini ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli olduğu öğrenilen Saliha A.’nın ölümü, çevrede büyük üzüntü yaratırken Salih A.’nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olay, 4 Ağustos akşamı Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelmişti.
İddialara göre, Salih A. ile eşi Saliha A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Salih A., eşini bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan koca, olayın ardından kendini asarak intihar etti.
TBMM'de personel olduğu öğrenildi
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Saliha A., iki gün boyunca yoğun bakımda tutuldu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Saliha A.'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde personel olarak görev yaptığı öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.