TBMM personeli kadın eşi tarafından katledildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olay, 4 Ağustos akşamı Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelmişti.

İddialara göre, Salih A. ile eşi Saliha A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Salih A., eşini bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan koca, olayın ardından kendini asarak intihar etti.

TBMM'de personel olduğu öğrenildi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Saliha A., iki gün boyunca yoğun bakımda tutuldu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Saliha A.'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde personel olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.