TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'kutsallaştırma' gerginliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. CHP milletvekilleri görüşmelerin sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden dolayı Bakan Mustafa Varank’ı protesto ederken, bakanlığın bütçe oylamasına katılmayarak gece saatlerinde salonu terk etti.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaya başlamadan önce CHP'li Abdüllatif Şener'in, isim vermeden AK Partililerin lideri kutsallaştırıldığına yönelik olarak gündüz yaptığı konuşmasını hatırlatan Bakan Varank'ın, "Dün sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımızın öldüğüyle ilgili, bu yönde ifadeler kullanıldı. Böyle bir ortamda ben Sayın Abdüllatif Şener'in Viva Zapata ile ilgili bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Abdüllatif Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış bunu ifade etmek istiyorum." diye konuşması tartışmayı başlattı.

CHP'lilerden tepki

Bu sözler üzerine CHP'li milletvekilleri masalara vurarak “Böyle konuşamazsın” diyerek Varank’a itiraz etti. Bunun üzerine Varank, "Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı. ‘Bizim medeniyet değerlerimize yabancılaştı’ dedim. Bizimle siyaset yapmadı mı onu söylüyorum." dedi.

CHP milletvekillerinin itirazının sürmesine karşın Varank, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Tabii kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP’de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuşması komisyondaki gerginliği tırmandırdı. Bunun üzerine Bakan Varank’ın sözlerine tepki gösteren CHP milletvekilleri masalara vurarak “Terbiyesiz adam… Oturacağız bize hakaret edecek!’ diyerek ayağa kalktı.

"CHP ile gurur duyuyorum"

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. CHP milletvekilleri bu sırada Varank’ın oturduğu bölüme doğru yürüdü. CHP milletvekilleri Varank’a tepki göstererek, “Her defasında aynısını yapıyorsun. Ben CHP ile gurur duyuyorum.” diye seslendi.

CHP’liler Bakan Varank’a, “Sözünü geri al” diyerek tepki gösterirken, diğer partililer araya girerek tansiyonu düşürdü. Yeniden verilen 15 dakikalık aranın ardından çalışmaya devam edildi.

Bakan Varank yeniden soruları yanıtlamaya başlarken CHP’liler “Geri alsın o sözünü” diye seslendi.

Son söz olarak yeniden Abdüllatif Şener’e söz verildi. Şener şöyle konuştu:

“Sayın bakanın merakını gidereyim. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına sahip bir insandır. Onun genel başkan olduğu partide görev yapmaktan onur duyuyorum. Kendisi (Varank) kendi konumu ayrıca değerlendirsin. Şu ana kadar yaptığım konuşmalarımda Adalet ve Kalkınma Partisi komisyon üyelerini, burada bulunan milletvekillerini incitecek bir söz söylemişsem maksadımın o olmadığını belirtmek isterim.”

AK Partililerin araya girmesi üzerine Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim Erdoğan ile olan ilişkimle sizin Erdoğan ile olan ilişkinizi kıyaslamayın. Siz daha çoluk çocuksunuz. Oraya yağ çekmeden ayakta duramazsınız. Benim vaziyetim öyle değildi. Erdoğan belediye başkanı değilken ben hem grup başkanvekiliydim, milletvekiliydim, ben Maliye Bakanı idim, başbakan yardımcılığı yaptım.”

Bir AK Partilinin sözleri üzerine Şener sinirlenerek, “Bir kadro davayı satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Hırsızlar ordusuna döndünüz be, hırsızlar ordusuna. Laf atıp durmayın” yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüleri Şener’in bu sözünü kabul etmediklerini belirtti.

Bu sırada CHP Milletvekili Cihangir İslam ayağa kalkarak Bakan Varank’ın özür dilemesini isteyince divan önünde itişmeler yaşandı.

İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine de Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim." ifadelerini kullandı.

Oturumun sonunda kurum bütçeleri okunmaya başlandığı sırada, CHP'li milletvekilleri Varank’ı protesto ederek komisyonu terk etti.

Şener'in sözleri

Komisyonunun sabahki bölümünde CHP’li Şener şunları kaydetmişti:

“Özellikle iktidar partisine mensup bazı milletvekillerimiz daha önceden de olduğu gibi sürekli lideri kutsayan cümleleriyle bir efsane yaratmaya çalışan üslupları benimsiyorlar. Ben eski dönemlerde böyle lideri kutsayan, her cümlesinin arasına sıkıştırmaya çalışan bir siyasi üslup hiç görmemiştim. Bunu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yarısından sonraki dönemde icat edenler sizlersiniz. Yani bunu yadırgadığımı söyleyeyim.”

Öğrencilik yıllarında Viva Zapata isimli bir filmi izlediğini anlatan Şener şu örneği de vermişti: “Herkes tartışmaya başlıyor, bazıları diyor: ‘Zapata ölmüş’ Bazıları diyor ki ‘Zapata ölümsüzdür, ölür mü hiç, ölmemiştir; yaşıyor, bu ceset de onun değildir’. Öldü, ölmedi tartışmaları arasında film şu cümleyle bitiyordu, diyordu ki: ‘Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum güçlü lideri ne yapsın?’ Demokratik kültür budur; toplumun güçlü olduğu, vekillerin güçlü olduğu ve herkesin kendi kimliğinin ve kişiliğinin önemli olduğuna inanan bir rejimdir.”