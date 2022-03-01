TBMM yarın Rusya-Ukrayna savaşı için toplanacak

TBMM Genel Kurulu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale hakkında kapalı toplanacağı açıklandı.

AK Parti Grup Başkanveli Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada konu hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağını söyledi.

Özkan, "Malum Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan sonuçları olan, Rusya Ukrayna ilişkileri, bölgemizin barışı acısından ve küresel barış açısından çok önemli bir süreç geçiriyor. İçtüzüğün 59.maddesinin 2.fıkrasında Kabine yani Dışişleri Bakanımız bizi yarın bilgilendirecek ve Meclis'e süreçler hakkında bilgilendirmeler yapacak." dedi.