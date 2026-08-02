TBMM yeni haftada kritik düzenlemeleri ele alacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaz döneminde de yoğun yasama gündemini sürdürüyor.

Bu hafta Genel Kurul'da 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesinin görüşülmesi beklenirken, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan kanun teklifinde de son aşamaya gelindi.

AK Parti tarafından hazırlanan 18 maddelik teklif, 18 yaş altındaki suçlulara uygulanacak cezalarda üst sınırların artırılmasını öngörüyor. Buna göre, 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak.

Teklifte ayrıca mevcut mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesi yerine "adli süreçteki çocuk" tanımının kullanılması planlanıyor.

Öte yandan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin çalışmalar da sürüyor. Yaklaşık 10-12 maddeden oluşması planlanan düzenlemenin tek seferlik ve süreli uygulanacağı, genel af niteliği taşımayacağı belirtiliyor. Teklifin hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması ve yasalaşma sürecinin Meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor.

Meclis'in gündemindeki bir diğer başlık ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının araştırılması olacak. TBMM Araştırma Komisyonu, bu hafta gerçekleştireceği toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerini dinleyecek.