TBMM yeni haftada kritik düzenlemeleri görüşecek: Doğum izni uzatılıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun bir yasama gündemiyle çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurul’da, anneler için halen 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin yasalaşması halinde, halihazırda doğum izninde bulunan anneler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

Ayrıca, doğumun üzerinden 24 hafta geçmemek şartıyla, 16 haftalık iznini tamamlayıp yeniden çalışma hayatına dönen anneler de kalan süre için izin hakkını 24 haftaya tamamlayabilecek.

Teklif kapsamında, işçiler için 5 gün olan babalık izninin de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılması öngörülüyor.

15 yaş altına sosyal medya hesabı kısıtlaması

Teklifin yasalaşması halinde, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı açması da engellenecek.

Düzenlemeye göre, sosyal medya platformları kullanıcı yaşını tespit etmek amacıyla yaş belirleme algoritmaları kullanacak. Bir kullanıcının 15 yaşın altında olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili hesabın kapatılması gündeme gelecek.

Parlamentolararası Birlik 30 yıl sonra İstanbul’da toplanacak

Öte yandan Türkiye, yaklaşık 30 yıl aradan sonra, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olan Parlamentolararası Birlik’in (IPU) genel kurul toplantısına ev sahipliği yapacak.

15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 152’nci Genel Kurul, 157 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek. Toplantılara yabancı meclis başkanları, Türk ve yabancı parlamenterler, üst düzey bürokratlar ile yabancı misyon şefleri katılacak.

Oturumlara Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Gazze ve İran da gündemde olacak

İstanbul’daki toplantılarda, yalnızca parlamenter diplomasi değil, bölgesel ve küresel krizler de ele alınacak.