TBMM'de 2017 böyle geçti

22 Aralık 2017

TBMM'de, Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliği görüşmeleri, yasama organının bir yılına damgasını vurdu. Uzun süren görüşmelerde akıllarda kalan tartışmalar da yaşandı.

TBMM İçtüzüğü değişikliği ile ilgili çalışmalar da Mecliste en çok tartışılan konuların başında geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Mevcut İçtüzük bitmiştir, tükenmiştir; bununla parlamento çalışmaz, çalıştırılmaz; bunu görüyoruz" diyerek dikkati çektiği "Meclisin anayasası", yeniden düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı. TBMM Şeref Holü'nde, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Anadolu Ajansı özel arşivinden seçilen fotoğraflarla "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Meclise gelerek izlediği özel oturumu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman yönetti. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Grup Başkanvekili Murat Yıldırım, birer konuşma yaptı ve demokrasinin önemini yeniden vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumun ardından, gece geç saatlerde Meclis kampüsünde toplanan binlerce kişiye hitap etti.

AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı TBMM İçtüzüğü'ne ilişkin değişiklik teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 26. Dönem 2. Devre için yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Kaynak: AA